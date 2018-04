Gloria Trevi y la manera que sufría con sus calendarios

México. Gloria Trevi hizo varios calendarios en los años noventas, donde ella posaba desnuda y en muchas de las fotos acompañada de jovencitas, que después estuvieron dentro del escándalo de Sergio Andrade y la cantante.

Edith Zúñiga, quien formó parte del grupo de chicas, señaló en entrevista con Adela Micha que Gloria Trevi no disfrutó hacer los famosos calendarios.

"Ella no quería hacerlos, sufría mucho con esas fotos. Gloria lloraba. Eso de hacer sonrisas fingidas, ella le suplicaba que no. No quería las fotos con poca ropa...", dijo y precisó que no le gustaban las situaciones que daban a entender las fotos. Tenía que fingir la sonrisa, pero que la verdad es que Gloria Trevi sufría los calendarios.