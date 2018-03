Gloria Trevi a Paty Chapoy: "una disculpa sanaría muchas heridas"

La cantante Gloria Trevi mencionó en una entrevista para Univisión que está dispuesta a olvidar la demanda que ha mantenido por nueve años en contra de Pati Chapoy y Tv Azteca si ofrecieran una disculpa.



Y es que hasta el momento la famosa lleva las de ganar, pues las pruebas que tiene la regiomontana están en video y con testigos quienes aseguran fueron comprados y manipulados para despotricar y difamar a la Trevi.



"Yo tengo una demanda en contra de las personas que me difamaron y me calumniaron, que han tratado de evadirme por más de 9 años, una disculpa sanaría muchas heridas", expresó Gloria.



"Mucha gente cree que cumplí una condena y no entiendo, estuve durante un proceso privada de mi libertad, era como una cortina de humo para las muertas de Juárez. Yo no era el productor (Sergio Andrade), era una estrella, ni yo misma me di cuenta que mi sueño se convirtió en una pesadilla", dijo en entrevista.



La intérprete de Todos me Miran reveló que Tv Azteca se ha gastado una fortuna en abogados y han evadido durante muchos años la demanda que interpuso en Texas donde exige 180 millones de dólares por daños morales.



Por su parte la reconocida productora Carla Estrada reveló que está en pláticas con Gloria para contar su vida en una serie en el 2019.

"He platicado con Gloria muchas veces, somos amigas desde hace mucho tiempo; existe mucho cariño entre ella y su familia y yo Pero no depende de ella, ni de mí, más bien de sus representantes con la gente de Televisa y ya veremos", finalizó.

