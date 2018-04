Gloria Trevi confiesa donde está su hija Ana Dalai

México. Gloria Trevi fue invitada al programa “El minuto que cambio mi destino” del periodista Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión.

Fue en este programa donde Gloria Trevi habló de muchas cosas que le han pasado en su carrera. No podía dejar de mencionar a su hija desaparecida “Ana Dalai”.

Gustavo Adolfo Infante pregunta a Gloria Trevi : " ¿Te has preguntado por qué te pasó?, ¿te has preguntado dónde está Ana Dali?."

Gloria responde:

“Uno no debe preguntarse por qué, sino para qué, porque si preguntas así, la pregunta está mal echa; y tu tienes que confiar en Dios, entonces tienes que decir: 'para qué', y la respuesta vino a mi y es para ser una mejor persona. Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo“.

“Claro que me pregunté dónde estaba, sobre todo cuando supe que me habían mentido, y fui y busqué las respuestas, y hablé con la persona que tenia la respuesta, y ella me lo dijo. Y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y ya no están en la tierra, están con Dios y con nosotros“.