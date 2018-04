Chicas de "el clan": ¡Gloria Trevi es inocente!

México. Marlene Calderón, Liliana Regueiro, Tamara Zúñiga y Edith Zúñiga, ex compañeras de Gloria Trevi hablaron en exclusiva con la periodista Adela Micha para su programa “En EF y por Adela“, donde aseguraron que todo fue montado por Tv Azteca para generar "rating" y destruir a Gloria.

La información se da en distintos portales de noticias. Las citadas confesaron que fueron amenazadas y compradas por la televisora del ajusco, pero ahora deciden hablar y decir “Gloria Trevi es inocente“.

Tamara Zúñiga declaró que mintió diciendo que Gloria Trevi era pedófila, ya que Laura Suárez y Tv Azteca eso le hicieron creer y decir a su corta edad.

“Eso no es verdad, lo hice por presión de Laura Suárez, yo le contaba algo de lo que había vivido, y ella me dice, eso es pedofilia, pero por parte de Sergio Andrade, y ella me hizo nombrar que había sido Gloria la que era pedofila, y eso no es verdad, los abusos y todo lo malo que yo pase fue por manos de Sergio Andrade, NO de Gloria Trevi“.

#EnEFYPorAdela Después de varios años de no ofrecer entrevistas a medios de comunicación, Marlene Calderón habla de los sucedido con @Adela_Micha. pic.twitter.com/koGwdTzXGr — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 12 de abril de 2018

Además, confesó que Azteca le pagó por las entrevistas que realizó para ellos.

Su hermana Edith Zúñiga revela que también mintió al decir que Gloria le había dado algo en una bebida para drogarla.



“Reconozco ahora y lo lamento, yo mentí en una situación por la misma presión que tuve donde dije que ella me había dado algo en algo que yo había tomado, pero no es verdad, Gloria no me dio nada, yo lo inventé por la presión de los abogados para que se diera la de orden de captura internacional“.

“Esta televisora se ensañó con Gloria, sabiendo que aquí el malo de todo era este psicópata“.

#EnEFYPorAdela Liliana Regueiro, Tamara y Edith Zúñiga platican con @Adela_Micha sobre cómo es que nadie denunció los abusos de Sergio Andrade. pic.twitter.com/LWaWMtOhqJ — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 12 de abril de 2018

Marlene Calderon ex corista de Gloria dice no entender tanto odio de Azteca hacia Trevi.



“Yo creo que el hablar mal, fue un rating tremendo para la televisora, yo dije dije que Gloria también había sido cómplice, me vi muy presionada y amenazada, ya me habían cumplido una amenaza, porque desde el principio me dijeron, ataca y sales libre, o te quedas, todas fuimos victimas, yo también a Gloria la vi maltratada“.

Por su parte Liliana Regueiro, confesó a Micha que la hija de Gloria Trevi “Ana Dalai”, murió por muerte de cuna, sus declaraciones coinciden con las de Trevi y Raquenel, y no con las de Karina Yapor.



“Ellos sabían muy bien que yo nunca iba habar mal de Gloria, porque no tenía nada malo qué decir, pero Laura Suárez (Tv Azteca), me dijo, si tu no hablas, vas presa“.

Marlene Calderón, Liliana Regueiro, Tamara Zúñiga y Edith Zúñiga dicen estar dispuestas a declarar en el juicio de la demanda que Gloria Trevi tiene interpuesta hacia Televisión Azteca y Patricia Chapoy, y aseguran que nadie les esta pagando por hablar ahora, lo único que buscan es decir la verdad y poder liberarse.