No me conformo con mediocridades: Gloria Trevi

Gloria Trevi ofrece una entrevista en Puerto Rico, y sin querer dar muchos detalles de su supuesta separación de su esposo Armando Gómez, lanza una fuerte declaración: "no me conformo con mediocridades".

Lee también: Gloria Trevi se convierte en un sensual vampiro en redes

Gloria Trevi visitó Puerto Rico para dar un concierto, y en su paso por ese lugar, es entrevistada para el portal "Noche de luz", donde hace algunas revelaciones sobre su actual situación sentimental.

Lee también: Brenda Zambrano es la locura en redes, tras posar en bikini

La reportera la cuestiona respecto a si volvería a amar, tras lo que ha pasado en el terreno amoroso.

Me lo preguntas en un momento delicado, pero siento que ahora amo igual, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece y que me lo demuestra y me convence."