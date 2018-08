Video: El beso de Gomita y su papá que causa revuelo en redes

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, siempre da de que hablar en sus redes sociales y en esta ocasión sorprendió con un video donde aparece junto a su padre y además le da un beso en la boca.

La youtuber muestra en su canal de videos y en sus redes sociales el gusto que siente por las cirugías plásticas, así como también por los tatuajes.

Hace unos días, la estrella de televisa, le hizo una "sorpresa" a su papá: lo engaño con una visita a la barbería para un supuesto corte de cabello pero en realidad se trataba de una cita con un tatuador, ubicado dentro del mismo establecimiento.

El señor Ordaz no sabía del plan que tenía en mente su hija y ella mostró su preocupación.

"El problema es que mi papá no sabe y no se como vaya a reaccionar... ojala no se enoje, mi papá y yo tenemos el mismo carácter, chocamos muchisimo y peleamos mucho, espero que me diga que sí".

Al llegar al negocio, don 'Kiko', recibe la inesperada noticia de que no es corte de pelo sino un tatuaje.

'Kiko', papá de Gomita, no imaginó que su hija le pediría hacerse un tatuaje. Foto de Yotube: SoyAracely.

Luego de alegar un poco y decir que no quería, finalmente aceptó y el tatuador comenzó a trazarles en la piel los dibujos: Dos coronas con la letra "A", de Aracely.

Pero eso no fue lo más sorprendente que llamó la atención de sus seguidores. En uno de los videos publicados por la ex conductora de "Sábadazo" en ese día, aparece besando en la boca a su papá.

Comenzaron a atacarla

"¡Ahh se ve bien padre!, grita con emoción la influencer tras verse el diseño terminado y en ese instante le planta un beso en los labios a 'Kiko'.

"Respeto cuando los adultos besan a sus bebés en la boca pero ya hacerlo cuando uno está tan grande ya se me hace una falta de respeto para la madre", escribió uno de los cibernautas.

El beso que le dio a su papá. Foto de Youtube: Soy Aracely

"Que desagradable besarte así con tu papá, no manches", expresó otro usuario.

Sin embargo, ante esta escena, otros de sus fans también salieron a defenderla.

"No tiene nada de malo, es su padre, cada quien hace lo que le da la gana", salió en su defensa uno de los seguidores.

"Vicente Fernández besa a sus hijos así y lo ha hecho por años, dejen la envidia", entro otros comentarios más.