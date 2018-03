Video: Gomita se le va con todo a la Bebeshita tras acusaciones

La Bebeshita y su ex cuñada Gomita al parecer mantienen una guerra en redes sociales pues mientras una tacha a Lapizito de infiel otra (su hermana) lo defiende de las acusaciones de la joven.



Mi team FAVORITO LGL @lapizitooficial @soylapizin Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Mar 17, 2018 at 4:36 PDT

Y es que anteriormente la relación de la participante de Enamorándonos y el payasito de la tv, se fue de pique tras peleas y desacuerdos entre ambos incluso Daniela acusó a Fredy de haberla engañado por lo que utilizó su cuenta de Instagram para despotricar en contra de él.

Ante dichos comentarios la youtuber Gomita decidió abogar por su hermano y se le fue encima a la modelo:



"Sí mi hermano está soltero desde hace mucho tiempo hace mucho y ya no tiene compromiso con nadie puede andar con quien se le antoje y no tiene por qué andar dando explicaciones a nadie y no por eso lo hace una mie#$% de persona, ustedes sí por estar hablando mal, eso sí", dijo Gomita.



Además, Gomita expresó que la ex de su hermano no sabe cómo llamar la atención pues considera que por ser nueva en el medio del espectáculo no sabe cómo se manejan este tipo de cosas (relaciones).



Pobrecita solo quiere llamar la atención como no tiene amor en su vida busca como llamar la atención ay chiqui se ve que eres nueva en esto, expresó la polémica Araceli.

Con información SDPNoticias