"Gomita" y "Bebeshita" pelean por un hombre en redes

México. "Gomita" y "Bebeshita" traen problemas. Luego de haber presumido de una gran amistad, incluso aún después de la ruptura de Daniela con su hermano "Lapizito", ambas han entrado en una polémica de declaraciones por un hombre.





"Gomita" y "Bebeshita" mantenían una muy buena relación, incluso "Gomita" envió, en una transmisión en vivo, a la "Bebeshita" un: "te amo bebé".



Sin embargo, una situación desató la furia de "Gomita" en contra de "Bebeshita".



Las dos mujeres, que incluso llegaron a compartir cirujano y aunque el amor de cuñadas no terminó con la ruptura entre "Lapizito" y "Bebeshita", algo ha desatado la furia de "Gomita".

Según información en distintos portales de noticias, en un video que circula en redes sociales se aprecia al hermano menor de "Gomita" besando a una chica en un antro, situación que enfureció a su exnovia, quien arremetió en contra de "Lapizito" a través de un tuit.





Posterior al tuit de la "Bebeshita", "Gomita" no se quedó callada y salió en defensa de su hermano, explotando en contra de la amorosa.



Dijo que su hermano no anda con nadie y no tiene que dar explicaciones a nadie, "no por eso es una mierda de persona y ustedes sí por andar hablando mal de él".