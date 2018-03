Lorena Herrera arremete contra los detractores de Gomita

Hace unas semanas Lorena Herrera estrenó su video Tócame el cual se convirtió rápidamente en tendencia incluso desbancó al múltiple ganador del Grammy Bruno Mars, tras el éxito obtenido agradeció al público a través de su cuenta oficial de Twitter.



Ahora la también actriz fue invitada al programa Vaya-Vaya TV donde habló sobre como sus fans han recibido el nuevo tema además de defender a Gomita quien fue severamente criticada por participar en el videoclip.



Tú no sabes cómo me molestó al principio yo estaba infartada ya hasta tenía ganas de bajar el video, ¿por qué le tiran tanto a Gomita si es tan simpática?, dijo la sensual rubia.

Además, mencionó que fue muy divertido trabajar con la youtuber y la reality star Gaby de Acapulco Shore.

"Se me ocurrió a mí llamar a Gomita honestamente y tú sabes que soy bien honesta nunca la llame por que fuera ella tan controversial yo como que no investigo tanto eso que tonta soy, pero no la llame por eso si no por Gomita qué diablos hace Gomita en un video de Lorena".

En menos de un mes el video de la ojiazul lleva más de 600 mil vistas y cientos de comentarios