Gomita intenta cantar en inglés y la destrozan en redes

México. A "Gomita" le llueven críticas en redes sociales, ahora por su fallido intento al querer cantar en inglés, y las cosas no le salen como lo esperaba.

"Gomita" se inspiró en "Let it be" para escribir un mensaje motivacional a sus seguidores.

En su publicación, "Gomita" , además de compartir unas palabras, se animó a cantar el tema de The Beatles, lo que le valió decenas de críticas, por no saberse el tema y su mal inglés.



"'Let it be' . Siempre me han dejado ser. No he sabido hacer otra cosa más bonita en mi vida que nunca dejar de ser yo misma, transparente con ustedes, gracias a mis padres y hermanos por apoyarme en todo momento. Gracias a mis fans por ayudarme, apoyarme y quererme sin conocerme, pero por este medio creo me conocen un poquito más...".