Greeicy Rendón gana "Mira Quién Baila"

Greeicy Rendón se convirtió en la ganadora de "Mira Quién Baila", reality show de Televisa que llegó a su final esta noche por Las Estrellas.

Greicy Rendón es ovacionada por el público y los jueces, tras su triunfo. Joaquín Cortés nunca tuvo duda. Para él, Greeicy Rendón siempre fue la ganadora de la edición 2018 de "Mira Quién Baila".

Greeicy Rendón, Sara Corrales, Emmanuel Palomares y Santiago Ramundo fueron los finalistas de esta temporada del reality, que hoy llegó a su fin con Greeicy como la gran ganadora.

Greeicy bailó 'Falsas esperanzas' de Christina Aguilera. La primera en hacer su crítica fue Dayanara Torres, le dijo:

No sé si te has dado cuenta pero además de que tu cuerpo y tus lineas son perfectas, tienes ángel". Lola coincidió: "mientras bailas estás cantando las canciones, independientemente de si te las sabes o no, y eso inconscientemente nos lo das con tus caras".