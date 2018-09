Slash y lo que admite de la música de Guns N' Roses

El guitarrista de Guns N' Roses, Slash, admitió que ciertas canciones clásicos de la agrupación estadounidense son algo sexistas.

Así se manifestó el nacido en Reino Unido cuando fue cuestionado sobre su catálogo en el marco del movimiento #MeToo.

"Nunca me cruzó por la mente. Cuando esto del #MeToo en verdad explotó, ahí empecé a pensar en un buen número de músicos, no algunos en particular, pero simplemente músicos. Pero la mayoría de ellos, al menos los que conozco, no es así", le dijo a Yahoo!



"No teníamos esa particular relación depredadora con las chicas. Fue mucho más al revés en algunos casos. De todos modos, algunas de las canciones son, a su manera, algo sexistas, pero no para tomarse tan en serio. No creo que fueran maliciosas ni nada", expuso Slash, sin especificar qué composiciones.



El año pasado el guitarrista declaró que apoya el movimiento, pero a la vez se mostró preocupado por el hecho de que se puedan multiplicar las acusaciones falsas.