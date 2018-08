Supuesta novia de Fabio Melanitto, única testigo del asesinato

El día de ayer fue asesinado a balazos, el exintegrante de la agrupación Uff!, Fabio Melanitto, cuando estaba a punto de abordar su motocicleta, en una de las calles de la Ciudad de México.

Ahora el programa Ventaneando, habló con la única testigo y presunta novia del occiso, una joven llamada Giuliana quien hizo una entrevista muy breve para el vespertino.

La verdad todavía no sé qué pasó, solo sé que lo mataron al lado mío, no sé más nada, sí yo no sé de verdad, yo apenas estoy asimilando todo esto.

La joven comunicó que ella no habló a los servicios de emergencia, si no los vecinos por lo que no quiso hablar más del tema, cortando la llamada en donde se realizaba la entrevista.