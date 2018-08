¿Pleito?, Héctor Suárez, por fin les responde a las hermanas Vega

Mucho se ha dicho acerca de la postura que tienen las hermanas Zuria y Marimar Vega, sobre Héctor Suárez, pues tras la muerte de su padre, el primer actor Gonzalo Vega, ellas dijeron que su personaje de La señora presidenta, se fue con él, cuando murió.

Y es que ahora el comediante de 79 años, encarna el famoso papel en la obra de teatro, el cual no ha sido fácil a esto se suman las fuertes declaraciones de sus hijas de quienes se defendió.

"Yo fui muy amigo de Gonzalo Vega, no voy a discutir porque son sus hijas, respeto lo que hayan dicho y no voy a pelear con ellas, les duele su padre y lo entiendo, además tengo entendido que la obra no tiene nada que ver con la otra obra...", dijo para el programa De Primera Mano.



Para finalizar la entrevista, Suárez les hizo saber a las famosas hermanas que la obra se la habían propuesto primero a él, pero no la pudo hacer, debido a que tenía una agenda laboral muy apretada.