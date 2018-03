Laura Zapata arremete contra sus hermanas tras enterarse de esto

Después de darse a conocer que una de las hermanas de Thalía se encontraba poniendo a la venta algunos de los bienes de su madre la señora Yolanda Miranda, que falleció hace más de cinco años, su media hermana Laura Zapata habló al respecto de dicha acción.



¡Ah caray, Qué barbaridad, ¿no?, bueno que con su pan se lo coman!, expresó la actriz.

Como me he reído Hermanas... Una publicación compartida por Gabriela Sodi (@sodigabriela) el Mar 14, 2018 at 6:36 PDT

"Han de necesitar mucho, ¿no? Yo creo que están muy necesitadas, yo como toda mi vida he trabajado tanto y como todo lo que yo tengo nadie me lo ha regalado y nadie me lo ha dado, sino mi trabajo, mi disciplina, mi labor, entonces está bien", explicó la hermana de Thalía.

Thanksgiving en Familia... Una publicación compartida por Gabriela Sodi (@sodigabriela) el Nov 23, 2017 at 9:02 PST

La villana de las telenovelas fue cuestionada sobre si ejercería acción legal por dichas obras a lo que mencionó:

"Esto está en manos de mis abogados. Cuántos años tenemos sin poder repartir la herencia porque yo lo que pido es que hagan las cuentas claras nada más. La herencia todavía (legalmente) no se reparte, pero pues ya se la repartieron (entre ellas).

Las Sodi Una publicación compartida por Gabriela Sodi (@sodigabriela) el Jul 21, 2017 at 3:15 PDT

Además, dijo que la acción que han realizado sus hermanas no le afecta en nada:

"No me duele porque son acciones externas a mi conducta, solo las observo y lo podría calificar como que han de tener necesidad".

Con información Quien