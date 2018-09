(Video) Lapizin y su emocionante reacción al estar con J Balvin

Quién no cabe de la felicidad por haber estado en el escenario con J Balvin, es el hermano más pequeño de Gomita, Ángel, mejor conocido en el mundo artístico como 'Lapizin', y es que el pequeño acudió a uno de sus conciertos realizados en nuestro país.

En redes sociales y en su canal de YouTube, se puede ver al pequeño muy emocionado sobre los hombros de su hermano mayor, Fredy, cantando todos los éxitos del colombiano, pero todo cambió cuando fue elegido para realizar el famoso baile del tema X.

Mientras tanto los fans del payasito infantil se emocionaron al ver como hizo el paso, el cual se hizo viral en redes pues varios famosos lo han hecho desde que se estrenó el videoclip a lado de Nicky Jam.

"Tu cara de felicidad tus ojitos lo dicen todo".

"No lo he dejado de ver jajajaja me encanto".

"Rompiéndola él éxito se escribe asi#lapizin".