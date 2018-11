Mijares hace dueto con su hija y Lucero rompe en llanto

Manuel Mijares se encuentra muy feliz por mostrar su nuevo material discográfico titulado 'Rompecabezas', además de una sorpresa para todos sus fans y es que el cantante hace un dueto con su hija menor Lucero con quien procreó con su ahora es exesposa Lucero.

Resulta que el cantante habló con el programa Intrusos y reveló como la menor le dio la sorpresa a su madre a quien le prohibió que no llorara, pero la emoción le ganó a la famosa madre y comenzó a llorar.

Lucero junto a su hija/captura de pantalla

"A ver mami te voy a poner una canción pero te prohíbo, te prohíbo llorar y dice Lucero si esta acostumbrada a escuchar de todo, sí no pasa nada entonces la pone y me dice Lucero y yo empiezo a llorar como María Magdalena de la nada o sea es muy emocionante, claro es tu hija", dijo Mijares sobre la reacción de su ex.

Por si fuera poco el artista reveló que también su hijo mayor tiene aptitudes musicales pero no lo dejara que entre a la industria musical tan pronto hasta que no tenga un titulo pues prefiere que concluya sus estudios.

Cabe mencionar que Mijares y Lucero decidieron separarse hace un par de años, pero siguen siendo grandes amigos pues mantienen constante contacto.