La hija de Pepe Aguilar ya tiene pretendiente y así lo conoció

Hace unos meses, la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, había manifestado su interés por tener novio, haciéndoselo saber a su famoso padre, en el programa Hoy.

Y al parecer la joven cumplió con lo que dijo, pero en la ficción, pues grabó el videoclip, "Corazoncito Tirano", donde aparece con su galán y lo presentó a las cámaras de Ventaneando.

"Quiero que sepan que estamos actuando verdad, pero mi papá sabe que, no es tan celoso, si es celoso, mi papá es celoso, pero con medida siempre, él sabe que yo no voy hacer nada, que no debo de hacer y pues él sabe que la persona que yo escoja o lo que sea va a estar bien...", dijo la joven.



Mientras tanto el modelo del video se asustó, pues aseguró que Pepe Aguilar le grito unas cosas en la grabación las cuales decidió omitir.

Nombre pues la verdad que susto con Pepe, pero las cosas como son, expresó el joven que siente algo más por la joven.

Por su parte Ángela, una vez más mencionó que su papá intimidad, pero es una buena persona.