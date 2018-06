Hijo de Pepe Aguilar es atacado en redes sociales por esta razón

El año pasado el hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar, estuvo vuelto en la polémica pues fue detenido en San Diego por tráfico de indocumentados y solo pasara tres años en libertad condicional por lo que está llevando una rutina más familiar.



Ahora el joven se ha dedicado a pasar más tiempo con su familia además de hacerse unos tatuajes en el rostro decisión que ha sido criticada por varios de sus seguidores.



El mejor padre que un hijo puede tener Una publicación compartida por Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t) el 18 de Ago de 2014 a las 7:15 PDT

Por lo que decidió defenderse en su cuenta de Instagram a su manera.



"¡Puros tatuajes! Para todos los que están diciendo que en la cara no les recuerdo es mi vida yo puedo hacer lo que yo quiero, tampoco me puse un tatuaje en la cara gigante en negro todavía me veo bien y eso es la verdad ya dejen de juzgarme por mi vida".

Cabe mencionar que su padre siempre lo ha defendido de la prensa pues su actitud en el pasado fue un poco criticada.