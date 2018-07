¿Hubo complot en La Academia?

CDMX.- Montserrat Torales Medina, de 24 años de edad, originaria de Gómez Palacios, Durango, no sólo se convirtió en la primera expulsada del reality La Academia 2018, sino que también ha sido la primera académica en la historia de este programa en tratar de organizar a sus compañeros para sacar a un juez que cada domingo los califica, en este caso, el periodista de espectáculos Horacio Villalobos.

Leer también: Cepillín sobre los hijos de Juan Gabriel: "ni uno es hijo de él"

Sin embargo, en entrevista para EL DEBATE, Mon, como es su nombre artístico, aseveró que pese a que los jueces no estuvieron presentes en la mitad de su última presentación y aún así terminó regañada, no guarda rencores y hasta dijo, se tomaría unos tequilas con el también polémico Horacio Villalobos quien no se quedó callado y también arremetió contra la joven al indicar que “no se sabe dejar de nadie”, por el intento de sacarlo del proyecto.

FB @academiaazteca

Leer también: Mark Tacher ya tiene fecha para su próximo enlace matrimonial

“Con Horacio me tomaría tres tequilas y dos cafés, no tengo nada en contra del señor”, indicó al preguntarle qué piensa de cada uno de los críticos. En ese sentido sobre Edith Márquez se dijo ser fan, del líder de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, dijo: “No sé, me gusta su trabajo, no lo conocía mucho, pero de que tiene talento el muchacho lo tiene”.

Respecto del juez de hierro, Arturo López Gavito, indicó que era su favorito. “Porque siempre lo he seguido desde que yo veía La Academia, me gusto su forma tan ácida, es un hombre preparado”, dijo.

FB @academiaazteca

Si bien la ex académica indicó que no esperaba salir como primer expulsada y menos con esta polémica encima de ella, siempre su objetivo al ingresar a La Academia era dar a conocer su talento. Comentó que durante esta última participación que tuvo en el programa donde interpretó el tema Besos de Ceniza, durante la primera parte de la presentación no estuvieron los jueces presentes, algo que le resultó una falta de respeto.

“Ellos llegaron hasta la mitad, en el último concierto, nadie habló de eso, nadie lo vio más que la gente que estaba ahí, y eso se me hizo una tremenda falta de respeto, no sé si fue por el complot, imagínate como me sentí”, aseveró.

Cortesía

Recordemos que en el segundo concierto del programa y el primero en donde ellos ya eran académicos, la polémica comenzó cuando Horacio Villalobos habló sobre la experiencia de Mon como cantante de bar durante cuatro años en Tailandia, por lo que dijo que no era lo mismo cuando una persona paga por ver a un artista a cuando paga por unos “tragos” y el show viene incluido. Además, de acuerdo con Mon, fue la gala en la que la hicieron quedar ante el público como una persona arrogante y grosera, lo que la llevó a ser la primera expulsada”, aseveró.

“No eran escenarios enormes, pero la practica hace al maestro, eran shows de tantas horas y jamás me sentí más que mis compañeros, lo disfrute mucho, pero me falto mucho por aprender”, dijo.

En cuanto a otro de los comentarios de Villalobos hacía ella en el último concierto en el que le recordó que le recordó que ella había llegado por casting y en cambio él había sido contratado por Televisión Azteca, comentó:

“Si pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero dije “no voy a hacer esto más grande” creo que muchas veces es más inteligente quedarse callado, pero sí se me hizo muy grosero y humillante”, comentó, no sin dejar claro que el haber sido parte de los miles de jóvenes que hicieron fila para hacer casting se siente muy orgullosa.

FB @academiaazteca

“No sé qué le hubiera contestado, yo creo que merecemos respeto, creo que no soy más o menos persona por haber entrado por un casting, al contrario, que bueno que no fui recomendada”, afirmó, Mon.

Respecto a si se arrepiente de la junta a la que convocó a sus compañeros de La Academia para pedirles dieran su opinión sobre si debía o no continuar el periodista de espectáculos como juez Mon, si bien no se dijo arrepentida, aceptó que pudo ser de otra manera, de la misma forma con sus comentarios al querer defenderse durante las críticas hechas por los jueces en sus presentaciones.

FB @academiaazteca

“Quizás las formas no fueron tan buenas, pero nunca, nunca nunca fui grosera. Creo que nunca fui grosera y me tomó por sorpresa como se acomodó todo para hacerme quedar como grosera”, dijo.

Pese a toda esta polémica que se dio en torno a ella, Mon dijo a EL DEBATE que no está enojada con la producción del reality, ni con nadie del jurado, y así mismo dijo que la academia es una gran plataforma para darse a conocer.

FB @academiaazteca

Señaló que desde hace un año radica en la Ciudad de México, por lo que seguirá en la ciudad, mientras que TV Azteca le indiqué en que términos quedarán o si participará en algún proyecto, nada confirmado.

La joven informó que ya tiene iniciada la producción de su primer disco, el cual espera ahora que está fuera, poder retomar para pronto presentarlo al público. Dijo que cantará el género por latino, pues le gustaría que fuera algo rítmico, más digerible que el reggaeton, pero advirtió que puede también interpretar otros géneros. “Todo puede cambiar, mañana puedo decir baladas”.

Finalmente confesó que quien es su gallo para ganar esta edición del reality es la representante de Guatemala, Paola Chuc.