El actor Hugh Laurie será parte de la comedia Avenue 5

Hugh Laurie se unió al elenco de la serie futurista de comedia Avenue 5, que será transmitida por HBO.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el británico interpretará a Ryan Clark, capitán de una nave espacial. No se han anunciado más detalles sobre la trama.

Avenue 5 es un proyecto de Armando Iannucci, creador también de series como las sátiras políticas Veep y The Thick of It.



Iannucci y Laurie han trabajado juntos en la cuarta temporada de Veep y en la película The Personal History of David Copperfield, que recientemente terminó su rodaje.



Laurie ha ganado tres premios Emmy por su actuación en la serie House y fue nominado en seis ocasiones al Globo de Oro.