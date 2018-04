Primeras imágenes del sexy atuendo de la Bebeshita como actriz

En reciprocidad al éxito de Nina y Mara en el programa "Enamorándonos", la próxima semana Daniela Alexis, mejor conocida por sus miles de seguidores como La Bebeshita, debutará como actriz en "Educando a Nina".

Por supuesto que su participación a lo largo de 8 capítulos, levantará polémica.

El personaje de La Bebeshita es todo un fenómeno en el programa "Enamorándonos", así como en redes sociales donde supera el millón de seguidores.

La Bebeshita en el set de grabaciones. Foto: TV Azteca

Ahora Daniela Alexis recibe la gran oportunidad de demostrar su versatilidad y carisma con un gran reto, su participación como actriz en una de las series de comedia favoritas de la audiencia.

Daniela Alexis aparecerá en "Educando a Nina". Foto: TV Azteca

La Bebeshita tendrá la fortuna de compartir créditos con Cynthia Rodríguez, Toño Gaona, Alex Sirvent, Wendy de los Cobos y Martha Cristiana, entre otros.

La estrella de televisión junto al elenco. Foto: TV Azteca

Cabe recordar que la joven estrella de TV Azteca, lanzó su primer sencillo llamado Niñas Buenas, el pasado mes de marzo a través de la plataforma de Youtube.

A los pocos minutos del estreno de su video musical, usuarios en las redes hicieron comentarios de todo tipo pese a que ya contaba con más de 200 mil reproducciones en aquel momento.

Con este sensual vestido deslumbró a sus seguidores. Foto: TV Azteca

Siempre en 'el ojo del huracán' al ser la ex novia de Lapizito y ex cuñada de Araceli Ordaz, 'Gomita', la Bebeshita no se ha quedado callada para hacer polémicas declaraciones los hermanos.

Foto: TV Azteca

En una ocasión, tachó a Gomita de ratera y al payaso de ser un infiel. Sin más preámbulos, Daniela Alexis no se muestra preocupada por el pasado y ahora disfruta más que nunca su participación en "Educando a Nina".