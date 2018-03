Luis Miguel es reemplazado por imitador en uno de sus conciertos

El imitador de Luis Miguel de origen argentino Andrés Rey, reveló una impactante noticia pues asegura haber reemplazado al cantante durante un concierto realizado en 2010 en San Luis Potosí.



Al parecer el cantante optó por ser reemplazado debido a los problemas de audio que presentaba el equipo técnico.



Las declaraciones surgieron en un programa de Argentina en donde Andrés ayudó a escapar al Sol para que pudiera escapar de la prensa y fanáticos que se encontraban en el lugar.

Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba de Argentina, expresó para el programa.

Además, mencionó que no fue una si no varias veces que auxilió al intérprete de "La incondicional", ya que cuando el famoso no estaba de humor contrataba al "clon" para alborotar a los medios.



"Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también que se fueron armando distinto tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows", reveló Rey.

"A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente", finalizó.

