Así de enorme fue el baby shower de Inés Gómez Mont

Como era de esperarse Inés Gómez Mont, tuvo un baby shower gigantesco en donde asistieron miembros de su fundación Inés Gómez Mont Arena, y fanáticos de la periodista.

En su cuenta oficial de Instagram la guapa comunicadora mostró como se divirtió a lado de sus seres queridos, además de mostrar los diversos obsequios que recibió para su pequeña María, entre los que destacan osos de peluche mamelucos y biberones.



Con diversos juegos y un gran mariachi el cual se encargó de entretener a los invitados la futura madre de María, compartió diversas fotos en donde agradeció a cada uno de sus amigos y compañeros.



Gracias a cada una por acompañarme, consentirme y quererme, valoro muchísimo este detalle tan hermoso para mí y mi princesa.#babyshowerMaria Gracias por su tiempo y por todo su cariño!!!Las amooooo cómo no se imaginan, espero nunca fallarles perdón por las que no alcanzaron a salir en la foto, no logramos entrar todas.



Durante la convivencia la esposa de Víctor Álvarez, fue cuestionada sobre si María sería la última bebé que tendrá por lo que respondió lo siguiente:

¿Ustedes quieren que cierre la fábrica con está hija?, por lo que sus compañeras dijeron que no, deseando que la familia de la presentadora crezca aún más.

Cabe mencionar que Inés ya es madre de cinco pequeños lo cual la ha convertido en una de las mamás más populares del mundo de la farándula.