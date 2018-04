Inés Gómez Mont, así vive últimas semanas de su embarazo

México. Inés Gómez Mont se encuentra esperando a su sexto hijo, y a través de sus redes sociales muestra algunas imágenes de cómo se encuentra en la víspera de su alumbramiento.

Inés Gómez Mont llama la atención porque no se le nota mucho su embarazo a sus siete meses "pasaditos".

En noviembre pasado la conductora Inés Gómez Mont informó que se encuentra en espera de si sexto hijo, lamentablemente, también dijo que padece diabetes.

Ahora, a varios días de dar a conocer su enfermedad la conductora comparte con sus seguidores los cuidados que realiza para llevar un buen embarazo.

“A todas las que me preguntan cómo me he cuidado en el embarazo para comer sano para que así Maria nazca fuerte y sana, ha sido Gracias a mi amiga y Coach. Gracias amiga no sé qué haría sin ti. Síganla. apenas va a empezar su cuenta para que les pase tips muy saludables para embarazadas y no embarazadas."

Inés expresa que jamás se ha tirado al drama, y deja en claro que no está tan enferma como muchos medios y personas lo han hecho público.

" ¡Véanme! Lo que pasa es que, cuando me operaron, me vino la diabetes, pero no es una enfermedad permanente, se me descontroló un poco el azúcar porque tocaron la hipófisis que controla todas las hormonas del cuerpo”.

La periodista está retirada por ahora de sus actividades profesionales, y vive entregada a su hogar e hijos, y asi estará durante unos meses, al menos hasta que su nuevo bebé crezca un poco.