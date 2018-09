Sí, Inés Gómez Mont quiere un ¡octavo bebé en su familia!

Hace unos meses la conductora Inés Gómez Mont, dio a luz a su séptima hija, la pequeña María quien tiene enamorados a toda la familia y es que se esperaba con muchas ansias una mujer más al clan.

Ahora la comadre de Galilea Montijo, reveló que quiere tener un octavo bebé y muy graciosa dijo cual fue la respuesta de su esposo Víctor Álvarez Puga.

Ya mi esposo me huye, de verdad, ya me dijo que no hay opción. Todavía embarazada le dije: 'Vamos por uno más, que no sea mi último embarazo' y me dijo que estoy loca, expresó Mont a un medio.