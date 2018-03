Inés Gómez Mont revela la fuerte enfermedad que padece

México. Inés Gómez Mont, en entrevista con Grupo Fórmula, revela que le acaban de detectar una nueva enfermedad, por lo que ya se puso en manos de un especialista, toma tratamiento y deberá cuidarse por el resto de su vida.

Inés Gómez Mont dice que lamentablemente se le desató luego de ser operada de un quiste en la cabeza.

Desde junio de 2017, Inés Gómez Mont había contado su anhelo de embarazarse nuevamente para tener a un sexto hijo, y el pasado 24 de noviembre confirmó que se encuentra felizmente embarazada, sin embargo, en este embarazo ha tenido que tener cuidado especiales.

En exclusiva para el programa radiofónico "Todo para la Mujer", Inés revela que padece diabetes, pero no gestacional.

“Desde que me operaron de la cabeza me dio diabetes, no es gestacional, va y viene y por eso me cuido mucho en la alimentación, me voy a cuidar de por vida y me dio porque cuando te operan la pituitaria hay un alto nivel de desatar diabetes”.