Inés Gómez Mont y el cambió de última hora que hará en su carrera

Inés Gómez Mont, es una madre muy entregada pues desde el nacimiento de la pequeña María, no ha tenido tiempo de regresar a la pantalla chica ya que se ha encargado en la crianza de sus demás hijos.

Recordemos que la conductora de espectáculos, había dicho que después de unos meses, se volvería a incorporar en algún proyecto de televisión, aunque se le vio en el estreno de la obra "El beso de la mujer araña" y habló sobre el cambio de última hora que tendrá en su carrera.

"Un programa del diario me requiere muchísimo tiempo, y con mis hijos, no me permite estar con mis labores de mamá que es mi prioridad. Por eso pedí que fueran los especiales, porque me están dando los especiales y prometí que en enero ya me incorporaría nuevamente", dijo Mont a un medio.



Cabe mencionar que la famosa estuvo en la entrega de Los Premios TvyNovelas de este año como conductora.