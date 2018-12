Vanessa Claudia revela por qué Ingrid Coronado se fue de VLA

Tras la salida de Ingrid Coronado del programa Venga la Alegría, usuarios comenzaron atacar a su colega Vanessa Claudio, pues se decía que la puertorriqueña fue la causante dijera adiós.



Ahora el canal de YouTube Vaya Vaya, una vez más investigó y dio con la misma actriz de 35 años preguntandole si es verdad que tiene una rivalidad con la exgaribaldi y esto fue lo que contestó:

Vaya Vaya ��: Vanessa Claudio destapa verdad sobre rivalidad con Ingrid Coronado: https://t.co/VI6EniqptN via @YouTube — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) 30 de noviembre de 2018

"La verdad que nos reímos mucho Ingrid y yo por que Ingrid y yo somos muy buenas amigas o sea tanto dentro del trabajo me dio muchos consejos como fuera de la chamba, o sea la gente se le olvida que cuando pasó el temblor yo me quede en casa de Ingrid Coronado o sea fue la persona que me dio hospedaje a mí yo digo como pueden pensar que por eso se va a ir Ingrid..., expreso la guapa mujer.



Con estas declaraciones Vanessa por fin rompió uno de las mayores incógnitas en relación con la supuesta enemistad que tenia con Ingrid dejando en claro que son muy buenas amigas.

Cabe mencionar que Bradon Peniche, hijo del primer actor Arturo Peniche, se incorporara en el matutino a partir de enero por lo que se encuentra grabando promocionales, además de Annette Cuburu.