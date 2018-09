Isbo responde con la verdad a preguntas sobre su sexualidad

Isbo, exintegrante de La Academia, responde con la verdad a preguntas sobre sus preferencias sexuales.

Isbo causó controversia en su paso por La Academia, el reality show de Televisión Azteca, por su talento y ganas de convertirse en un gran artista, pero también con su vida y sus preferencias.

Lo que despertó los rumores sobre su sexualidad fue una imagen en la que posó junto a Horacio Villalobos , momento que abrió el debate y se prestó para malinterpretaciones, ya que se dijo que eran amantes.

En una de las críticas a su presentación, Isbo le mandó un beso a Horacio, situación que terminó de hacer estallar la bomba. Aunque después aseguraron que no tenían nada qué ver.

Isbo y Fernando, éste último también alumno de La Academia, tuvieron una relación muy cercana y se llegó a especular que tenían una relación sentimental de manera discreta , sobre todo por las cámaras.

Gerardo Escareño entrevista a Isbo para su canal de YouTube, y lo cuestiona sobre su vida privada.

Ahora que salí estoy viendo que hubo mucha polémica, cosas hablando de eso (…) Yo creo que la gente no debe imaginarse cosas donde no hay, no hacerse ideas falsas o por una fotografía. Hay que tomarlo como más ligero. Cada quien vive su vida."

Si en algún momento tengo una relación, una novia o lo que sea, pues por qué no decirlo, digo, a veces también hay que pensar en las otras personas. Yo no tengo ningún problema con mis cosas (…) Si quieren pensar algo (sobre sus preferencias) piénsenlo, si les hace feliz, adelante, para eso es, para eso estamos".