Itatí Cantoral y lo que sufrió al divorciarse de Santamarina

Itatí Cantoral estuvo invitada en el programa La Saga de Adela Micha donde habló de sus nuevos proyectos entre ellos una película en ingles, aunque eso no fue todo pues también habló de los golpes que le ha dado la vida.

Uno de los más conocidos fue cuando terminó su relación con el actor Eduardo Santamarina y es que este se había enamorado de Mayrín Villanueva por lo que la villana de las telenovelas aseguró que su separación fue muy doloroso ,por lo que buscó mucha ayuda en aquellos años.

"Claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar y luego tuve que hacer un trabajo no sé fui a muchísimas terapias de distintas busque mucho por ejemplo en la biblia que la iglesia con el sacerdote...", dijo Itatí.

Cabe mencionar que la actriz hace unas meses terminó su relación con Carlos Cruz con quien procreó a una niña, aunque ella se siente más fuerte que nunca pues su apretada agenda de trabajo y sus hijos la han ayudado a salir adelante.