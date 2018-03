La respuesta de Ivonne Montero tras ser tachada de ignorante

La cantante Ivonne Montero ha logrado destacar en la industria musical ya que tras tener éxito como actriz también lo ha tenido con su gran voz.

✨..detalles que llegan a mis manos..✨ Una publicación compartida por Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el Feb 13, 2018 at 9:55 PST

Pero la famosa no solamente se involucra en el medio del espectáculo al parecer también da su punto de vista sobre asuntos políticos, prueba de esto fue la inteligente respuesta que le dio aun usuario que la cuestionó sobre su carrera tachándola de ignorante.



De inmediato la exuberante interprete le contestó al internauta demostrando que más que una artista también se encuentra bien preparada.

✨ Una publicación compartida por Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el Ene 26, 2018 at 11:36 PST

Y acaso tú tienes estudios, es bien sabido que la mayoría de los "artistas" son una enorme masa de ignorancia, dijo retador usuario.

"Socióloga UAM querido!! Es bien sabido el complejo (coloquialmente hablando del derivado acomplejado) de algunos con respecto a los artistas y sus diferentes profesiones. no te preocupes no me ofende, es la costumbre de muchos subestimar la preparación e inteligencia de terceros de forma patética", contestó Ivonne.

La conversación entre ambos fue publicada en la cuenta oficial de la cantante titulándola de esta manera:

Cuando uno como artista habla de “política” entre otros temas de interés social, expresó la actriz



Cabe mencionar que la actriz participó hace una semana en el Carnaval de Veracruz donde fue bien recibida por el público.