¿Jacky Bracamontes y Martín Fuentes van por su tercer bebé?

La pareja más sólida de la farándula Jacky Bracamontes y su esposo el corredor de autos Martín Fuentes, fueron captados por TvyNotas en una clínica de reproducción asistida ya que desean tener un pequeño varón en su familia.



Happy EasteEaster! @mft07 Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el Abr 1, 2018 at 7:12 PDT

¿Qué estaban haciendo ahí?

Ella está en la fase inicial de tratamiento para tener a un varoncito. Ella no tiene problemas para concebir, es fértil, así que no tendrá muchos problemas. Simplemente es porque ya no quiere arriesgarse a otra nena".



Mi Renatitaaaaaaa! �������� @mft07 Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el Abr 7, 2018 at 8:50 PDT

Ella había comentado que quería quedarse con tres hijas, ¿por qué cambio de opinión?

"Por Martín; él adora a sus hijas, es súper papá, las consiente y son una familia muy linda, pero como la mayoría de los hombres quiere un niño, no va a escatimar en gastos con tal de lograr el sueño".



¿Por qué lo esconden?

"Porque es un proceso que usan las parejas que no pueden tener hijos, y no quieren exponerse a la opinión pública".

Con información Tv Notas