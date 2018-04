No creerás con quienes se divirtieron Jacky Bracamontes y su esposo

Jacky Bracamontes y su esposo son fanáticos de Miami ya que viajan constantemente a dicha ciudad, para visitar a sus íntimos amigos o simplemente para tomar el sol en sus paradisiacas playas.



Happy EasteEaster! @mft07 Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el Abr 1, 2018 at 7:12 PDT

Ahora la famosa pareja viajó estas vacaciones para reunirse con Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, en el hotel Casa Tua, pero para su sorpresa también se toparon con los mundialmente famosos Victoria y David Beckham.



Y es que la ex spice girl y el ex futbolista se encontraban divirtiéndose en dicho lugar por lo que la actriz no desaprovecho el momento para retratarse con dichos iconos.



Al parecer la celebración no paró ahí pues Bracamontes demostró sus mejores pasos de baile realizando el "X challenge" con el hit del momento interpretado por Nicky Jam y J Balvin.



Cabe mencionar que Jacky y Martin son uno de los matrimonios más solidarios en el mundo del espectáculo.

"Jackie eres la mejor. Me encantas por tu humildad y tu sencillez. Dios te bendiga siempre y nunca cambies".

"Que bien bailan me gusta que eres feliz, siempre con tu bella sonrisa y esa felicidad en tu bello rostro. Dios Bendiga siempre a tu familia".

Con información Hola