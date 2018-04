Jaydy Michel y el apoyo moral que da a su esposo Rafa Márquez

Jaydy Michel realizó algo que siempre había añorado, llevar a su pequeño hijo, fruto de su relación con el futbolista Rafa Márquez, al primer partido de su vida para que viera a su padre dentro de la cancha.

La modelo compartió una serie de fotos en Instagram donde se le ve muy contenta a ella y a su primogénito donde quienes están muy concentrados viendo al patriarca de la familia.

Jaydy Michel y su hijo/Instagram

Además, la esposa del deportista escribió en otra fotografía lo orgullosa que se siente por todo lo que ha logrado su esposo dentro de su carrera profesional.



No puedo sentirme más orgullosa de ti #MiAmor #RafaMárquez una carrera futbolística impresionante que queda marcada por tu liderazgo, tu carácter determinante, tu elegancia dentro y fuera del campo, tu compromiso con todo aquello que te propones, siempre un caballero... has llevado el nombre de #México en alto como pocos y te has ganado el respeto hasta de aquellos que alguna vez no creyeron en ti... aún queda mucho más! #teAdmiroTanto #Káiser #ElMejorCapitán #RM4 #MiAmor #RafaEnRusia2018 #GrandeEntreLosGrandes.

Cabe mencionar que la familia del deportista siempre ha sido su gran soporte luego del escándalo que protagonizo el año pasado por problemas relacionados con el lavado de dinero.