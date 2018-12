Los hijos de Jenni Rivera y sus escándalos sexuales

Jhonny Ángel, Jacquie, Chiquis y Michael, hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera, han estado envueltos en medio de la polémica debido a varios escándalos sexuales.

Aunque algunos de ellos no se dedican al mundo del espectáculo, sí han logrado estar en los titulares alguna vez debido a alguna acción o hecho que han protagonizado, y por ser hijos de Jenni Rivera, acaparan la atención.

Johnny Ángel

El pequeño hijo de la cantante, llamada "Mariposa de Barrio", a finales del 2017, cuando tenía 16 años de edad, se declaró gay a través de Facebook.

Con todo el respeto para la gente que me está viendo, mi novio Joaquín y yo estamos muy emocionados. Estoy enamorado de él. Mañana es nuestro segundo aniversario", explicó el adolescente, en ese entonces.

Jacqie

En 2013 destapó que consumió drogas, tuvo una relación lésbica y se embarazó a temprana edad.

Empecé a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Desde los 15 a los 19 estuve tratando de encontrar a alguien que me amara y no me abandonara como lo hizo mi papá", comentó la joven, quien se convirtió en mamá de Jaylah Hope.