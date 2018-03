La nueva historia que protagonizaran Jennifer Aniston y Adam Sandler

La actriz Jennifer Aniston se reunirá con el actor Adam Sandler en la comedia Murder Mystery para la plataforma digital Netflix, informó hoy el medio especializado Variety.

No se trata de la primera vez que Aniston y Sandler trabajan juntos ya que formaron la pareja protagonista de "Just Go With It" (2011), una cinta que recaudó en taquilla 215 millones de dólares

"Murder Mystery", que contará con la dirección de Kyle Newacheck (creador de la serie "Workaholics"), se centrará en un matrimonio estadounidense que se va de vacaciones a Europa, donde, por error, se convierten en los principales sospechosos del asesinato de un millonario.

Aniston, conocida en todo el mundo por la serie "Friends", tiene previsto rodar próximamente una serie televisiva para Apple junto a la actriz Reese Witherspoon sobre un grupo de profesionales que trabajan en los programas informativos matinales de la televisión.

Por su parte, Sandler tiene un acuerdo de colaboración con Netflix, una plataforma en la que ha estrenado cintas como "The Meyerowitz Stories" o "Sandy Wexler"

Con información EFE