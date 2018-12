Connie Peña, la doble de Jennifer López causa furor en redes

Se parece tanto a Jennifer Lopez, que Connie Peña afirma que hay gente que no le cree que sólo es la doble, pues piensan que es la mismísima estrella en persona.



Y es que esta chica californiana, 10 años menor que la ex esposa de Marc Anthony, tiene los mismos atributos que la famosa actriz y cantante.



Incluso, para que el parecido fuera como una gota de agua a otra, llegó al extremo de bajar dos tallas de busto para convertirse en la doble oficial de la estrella del Bronx.

"Cuando la gente me ve me dice: '¡Wow!'. Cuando no saben, hay quienes han llorado, me piden muchas fotos, me tiran, me jalan...", expresó sonriendo.

"Me ha pasado que cuando asisto a las premiaciones, me gritan: '¡J.Lo, J.Lo!', y los paparazzi me tiran muchas fotos. Yo siempre les digo: 'No soy, mi amor, soy su doble'. A veces no me dejan ni hablar, nada más me tomo la foto porque es mucha gente".



Connie compartió que en la pasada entrega de Latin Billboard, cuando la auténtica Jennifer presentó "El Anillo" en el escenario, ella se encontraba entre el público y se armó tremendo alboroto.

"Yo estaba sentada en el show, pero para salir la seguridad me tuvo que ayudar, porque la gente no sabía que era la doble, pensaba que era la auténtica J.Lo", expresó.

Con 39 años de edad, Connie reveló que también se practicó una liposucción para lucir curvilínea.

Aprovechando este boom que vive como la doble oficial de J.Lo, la también empresaria indicó que realizará un tour para rendirle tributo a la estrella que más admira.



"El show es El Tributo a J.Lo. En primer lugar, yo nunca he cantado ni bailado. Estoy aprendiendo a hacerlo como ella. Tengo una producción con coreógrafos, músicos, un equipo de promoción que estamos trabajando para hacer el show a lo grande.

"El mundo entero se ha interesado en mí, de Europa, América Latina, también de Estados Unidos y diferentes países han mostrado interés en querer llevar el tributo", explicó.

Para no "pagar piso" ni meterse en problemas legales, agregó, tiene que cantar en vivo, y no hacer una imitación de la Diva Latina con playback.

Así a como Jennifer Lopez le hubiera gustado conocer a Selena para hacer un mejor papel de ella en su película, a Connie le gustaría tener un encuentro con la estrella del Bronx para interpretarla mejor.