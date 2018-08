Jennifer Lopez se rompe un diente en uno de sus conciertos

La cantante Jennifer Lopez, reveló una bochornosa anécdota, pues para los que creen que la famosa es perfecta dentro y fuera de los escenarios se equivocan.

Y es que de acuerdo con Entertainnmen Tonight, la Diva del Bronx sufrió un fuerte golpe en una de sus presentaciones donde uno de sus dientes se rompió con el micrófono.

"Oh si me han pasado cosas en medio de un concierto, pero creo que lo más embarazoso de todo fue cuando me rompí un diente con un micrófono. Afortunadamente, siempre cuento con un ejército de ángeles que me asiste en el escenario y me protegen de todas las locuras que hago", dijo la cantante.



Cabe mencionar que la también actriz mantiene una relación sentimental con el beisbolista Alex Rodríguez.