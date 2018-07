Los VMA's 2018 reconocerán la trayectoria de Jennifer Lopez

Jennifer López será reconocida por sus dos décadas de trayectoria musical en la próxima ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA).

La cadena anunció el martes que López recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard el 20 de agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York. La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño, cuya última actuación en los VMA fue en el 2001, también cantará en el espectáculo.

López, criada en el Bronx, ha lanzado múltiples videos exitosos memorables cargados de baile desde fines de los 90, incluyendo "If You Had My Love", ''Waiting for Tonight", ''I'm Real" y "Jenny From the Block".

Entre los artistas que han recibido el premio Vanguard están Madonna, Guns N' Roses y Beyonce.



Cardi B encabeza este año la lista de nominados con 10 candidaturas. López tiene dos por su colaboración con Cardi B "Dinero", que también incluye a DJ Khaled.