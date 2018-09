Jerry Bazúa dice que Paulina Rubio no lo deja ver a su hijo

Gerardo Bazúa está desesperado. No ve a su hijo Eros desde hace más de cuatro meses y hace público que Paulina Rubio no deja que lo vea.

Gerardo Bazúa se había mantenido hermético con respecto al final de su relación con Paulina Rubio, y esta vez, en Instagram, hace evidente que quizá las cosas entre ellos no acabaron en buenos términos.

El cantante sinaloense, con aparente desesperación, manda un mensaje a su hijo Eros, producto de la relación que tuvo con Paulina Rubio.

Eros, llevo más de cuatro meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá @paurubio sí lo sabe."

Jerry hace énfasis en su mensaje que esta no es la primera vez que su mamá lo hace; se refiere a que se va sin avisar y sin dejar ver al niño.

Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días pienso en ti y cuánto te extraño y te amo. Ahora sé que estas en España y me entero por Medios de Comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud."