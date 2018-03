La razón por la que corren del trabajo al hijo de Jenni Rivera

Estados Unidos. Johnny López, uno de los hijos de Jenni Rivera, fue despedido de su trabajo.

Los hijos de Jenni Rivera continúan documentando su vida en el programa “The Riveras” y en el segundo capítulo de la tercera temporada las cosas se ponen difíciles para Johnny López.

El público sigue de cerca cada día los pasos de los Rivera, en este reality show que está de moda.

Según información en distintos portales de noticias, después de graduarse del high school, Chiquis Rivera le dice a su hermano menor que sus gastos están fuera de control y tendrá que obtener un trabajo para al menos pagar su celular mensualmente.

Chiquis le consigue trabajo a Johnny en un restaurante de comida mexicana. Jhonny se encarga de lavar el baño, las mesas y los platos sucios.

“Yo intento llegar con una actitud positiva pero no me gusta que me fuercen a hacer las cosas”, dijo López en el programa.