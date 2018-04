Actriz sale en tv cubierta con toalla de baño por esto

Estados Unidos. La actriz Jenna Fischer pasa por un momento bochornoso al acudir como invitada a un programa de televisión.

La actriz fue al programa de entrevistas de Jimmy Kimmel, pero a su vestido se le rompió la cremallera y al no poder arreglarlo buscó otra opción para salir ante las cámaras.

La actriz, quien es conocida como Pam, por su papel en la serie “The Office”, tuvo el percance antes ser entrevistada en el “late-show” del cómico y presentador en la cadena ABC, por lo que tuvo que cambiar a última hora de 'outfit'.

De acuerdo a reportes de prensa, al ser cuestionada sobre su extravagante forma de vestir, Fischer contó:

“La verdad es que iba un poco justa de tiempo, y mientras me estaba vistiendo se me rompió la cremallera del vestido. Entonces, me asusté. No tenía otra cosa ni tampoco tiempo... pero soy una chica de Missouri... ¡“show must go on!”.