Tras asalto Jorge D'Alessio agradece a la vida con tierna foto

Luego de haber sufrido un asalto a mano armada, Jorge D Alessio agradeció el apoyo y cariño de parte sus seguidores quienes siempre se mostraron al pendiente del famoso ya que a través de un comunicado Matute informó el incidente.



I ❤️ #Acapulco ✌ Una publicación compartida por Jorge D'Alessio (@jorgedalessio) el Jul 25, 2017 at 2:33 PDT

Con una gran canasta de dulces el esposo de Marichelo explicó que se encuentra mucho mejor tras el susto además escribió que contara como sucedieron los hechos en los que fue despojado de sus pertenencias.



"Gracias a mis queridos compadres que así me recibieron en #Acapulco @pacoayala @platanitoshow @lahofmannn @vadica72 @grethelhofmann #HumbertoCantu, GRACIAS A TANTOS AMIGOS QUE AMO que estuvieron al pie del cañón, a mis INCONDICIONALES CUÑOS (son todo para mi) a mi familia, ¡a mis hermanos y a tanta gente que no conozco personalmente pero que me han regalado hermosas muestras de cariño! Estoy bien y vivo GRACIAS A DIOS, estuvo rudo y mañana les contaré, tengan cuidado mi gente, ¡les mando muchos besos y toda mi gratitud por sus mensajes!, pero sobre todas las cosas le doy GRACIAS A DIOS por la vida de mi hermosísima esposa, @macpuente Sin ti no soy nada amor, #DeTuMano siempre!"



TE AMO! #HappyTimes ❤️ Una publicación compartida por Jorge D'Alessio (@jorgedalessio) el Ene 29, 2018 at 2:04 PST

"Por su parte Marichelo respondió al amor de su vida con el siguiente texto @jorgedalessio Te amo vida mía y no puedo estar más agradecida con Dios por tener aquí #detumanosiempre"dijo la también reality star.

Cabe mencionar no es la primera vez que un famoso sufre un atentado de este tipo pues Daniel Bisogno conductor de Ventaneando fue asaltado hace unos meses cuando se encontraba abordando su automóvil.