Jorge D'Alessio fue drogado tras ser violentamente asaltado

El integrante de Matute, Jorge D Alessio, por fin habló sobre el violento asalto que vivió hace un par de días en la Ciudad de México.



"El sábado pasado acompañe a Ari, que trabaja en Bobo Producciones, lo acompañe a su festejo de cumpleaños, que fue en un party bus, terminamos entre 2:30 y 3:00 de la mañana, llegamos a un lugar de la colonia Condesa y yo me bajé, me tomé un trago más con ellos y me despedí, estaba un poco cansado", dijo el hijo de Lupita D'Alessio.



Con golpes en el rostro el esposo de Marichelo, dijo que esperaba un Uber y no había ninguno disponible por lo que decidió tomar un taxi de regreso a casa.

"Quería pedir un Uber, pero no había ninguno disponible y pregunté si la base que estaba enfrente era segura, me dijeron que sí, tomé este taxi y al subirme le dije hacía donde íbamos, no le di la dirección de mi casa, simplemente le dije vete por aquí. Me ofreció una botella de agua, lo que es muy común que suceda en servicios como Uber o Cabify, me da un poco de coraje porque yo siempre le digo a mi hija que no acepte una bebida (pero) estaba bastante cansado y se me hizo un gesto amable del taxista", reveló Jorge.

Al parecer fue otro taxista el que rescató a Jorge además reveló que los raspones en su cara son debido a que lo arrojaron con el taxi en marcha por suerte mencionó que lo único que recuerda es que pudo abrir su Twitter para pedir ayuda.

"Lo quiero compartir yo soy un hombre de casi 1.90 metros pesó 89 kilos, con solo un traguito de esa agua quedé inconsciente por horas, una chavita de 18 años, de 20 años, puede morir con esa droga.

Por su parte la policía dijo que el rockanrolero, fue drogado con GBH sustancia