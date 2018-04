¿De qué se arrepiente Jorge Salinas en su vida?

Jorge Salinas tiene en puerta varios proyectos uno de ellos fue su confirmación para la segunda parte del melodrama Mi Marido Tiene Familia, aunque también se había dicho que el mexicano haría la segunda parte de Sexo Pudor y Lágrimas.



Ahora el mismo actor reveló para el programa Hoy, si le gustaría ser parte nuevamente de dicho filme además de hablar como es su vida ahora que sus hijos están creciendo.

Jorge Salinas y sus hijos/Instagram

"He estado ausente en muchas etapas. Ahora, en este momento, procuro estar en lo que puedo estar con mis hijos. Vivo muy bien, contento, pleno, sano y disfrutando de las bendiciones que me ha dado la vida", dijo el histrión.

Sobre la película el actor mexicano dijo lo siguiente.

"Me encantaría decirte, no tengo en este momento el guion tenemos platicas hay disposición de todos y sobre todo al parecer por tu pregunta la prensa está deseosa que esto ocurra y eso a mí la verdad me emociona mucho".



Además, admitió sus errores y se dijo firme ante cualquier situación.

"Me arrepiento de muchas de cosas en mi vida, pero ahorita tengo más agradecimientos, más bendiciones de las cuales le digo a Dios 'aquí estoy y espero hacer lo mejor para ti", mencionó el actor.