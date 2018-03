Corren de Enamorándonos a participante por amistad con Magda

Hace unos días Jorge Villalobos, era uno de los integrantes populares del programa Enamorándonos, pero resulta ser que el joven fue humillado y sacado de los foros de Tv Azteca por el productor Alejandro Esquivel.



Dicha información llegó a las instalaciones de Grupo Cantón por lo que el mismo ex participante explicó lo que paso:

"Yo fui a grabar el programa y todo iba normal, entramos al primer bloque y en eso el productor Alejandro, se me acerca y me saca del foro recalcando que, por órdenes de directivos, ya no podía estar ahí y ni siquiera me dejaron ir por mis cosas a camerinos, literal me trataron como un ratero", expresó.

Jorge junto a Magda Rodríguez/Instagram

Dicho motivo por el cual fue sacado del programa se debió a que minutos antes de que acudiera al foro donde se graba el programa el joven decidió visitar a su ex productora Magda quien actualmente dirige el programa Hoy en Televisa.

"Me vetaron de Azteca, supongo que fue porque me tomé una foto con Magda Rodríguez en su oficina de Televisa y cuando llegué a Azteca, pasó que me corrieron. Magda es mi amiga y la fui a visitar, pero creo que le trato que recibí no fue el más apropiado que pude recibir, porque estuve en Enamorándonos participando muy leal", explicó el amoroso.

