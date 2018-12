Exguardaespaldas de José José "desenmascara" a Sara Sosa

Lino Solano, exguardaespaldas del cantante mexicano José José, se decide a hablar y "desenmascara" a Sara Sosa, hija de "El príncipe de la canción" y de Sarita Salazar. Lino señala que conoce las leyes de EU y de México, por eso da su versión en cuanto a lo que sucede con el famoso cantante.

Mucho se ha dicho de la salida de José José de un hospital mexicano rumbo a Miami. Mientras que su hija Sara Sosa da una versión, José Joel, su primogénito, da otra de los hechos.

Lino Solano decide "destapar" la farsa de Sarita, hija menor de José José, según reporte del programa de televisión "Ventaneando", quien logra entrevistarlo.

Foto: AP

Lino asegura que Sara Sosa le revelo que su padre es investigado por el Servicio Secreto.

Al respecto, Lino, quien es de orígen cubanoamericano, aclaró que aunque en dicho video aparecen imágenes de su persona, él jamás dijo que fuera un agente federal.

“Yo no soy del Servicio Secreto y jamás me he presentado como tal”, afirmó.

Lino revela que al pisar suelo mexicano, en febrero de 2017, junto a Sarita Sosa se presentó ante todos como investigador privado.

Es un delito hacerse pasar por un oficial de policía un funcionario o un empleado federal”.

También menciona que Sarita le dijo en Miami, que su padre, aún convaleciente de la operación de cáncer de páncreas, estaba siendo víctima de un posible secuestro.

Me dijo que estaba siendo víctima de un posible secuestro, orquestado por las personas que lo tenían bajo su cuidado en México desde su operación de cáncer de páncreas; incluso, la señora Sara Sosa me alertó que al señor le estaba desapareciendo dinero de su cuenta bancaria”, agregó.

Lino afirma que aceptó ayudarla para traerlo a Miami, como guardaespaldas profesional, pero que nunca mintió sobre cuál era su trabajo, ni pensó en dañar a la familia.

La entrevista en " Ventaneando" a partir de 36 minutos con 50 segundos: