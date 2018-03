Iván Aguilera, ¿a un paso del divorcio de Simona?

México. Iván Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel, estaría a un paso del divorcio, según información difundida esta tarde en el programa de television "De Primera mano", de Imagen Televisión.

Silvia Urquidi, quien fuera amiga y apoderada legal de Juan Gabriel, es quien da la noticia.

"Me llegaron rumores de personas cercanas a él (Iván Aguilera) que su esposa Simona le pidió el divorcio, y aparte lo demanda por 8 millones de dólares. Esa información no me consta, pero cuando el río suena...", señala Urquidi.