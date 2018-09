La promesa que Juan Gabriel no le cumplió a Crystal

La cantante mexicana Crystal, quien fue muy amiga de Juan Gabriel en los años ochenta, revela que él le hizo una promesa que jamás le cumplió.

En entrevista con "De Primera Mano", Crystal revela que Juan Gabriel le prometió que le produciría un disco en el género norteño, y nunca lo llevó a cabo.

Un día me sugirió que si un día me grabara un disco, me lo haría de norteña. Yo quería uno de mariachi, pero norteño nunca. Fue una plática de amigos."

La propuesta fue una gran mentira y nunca lo ha olvidado.

Supuestamente Raúl Velasco no se quería con él (Juan Gabriel). Cuando le dije que platicamos de la posibilidad de un disco norteño, él (Velasco) me dijo que no le creyera. Que Juan Gabriel prometía, pero no cumplía. Que me dejaría plantada."